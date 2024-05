Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.05.24 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Bautrupp stellt völlig überzogene Forderungen

Ein Schweizer Bautrupp bot am Dienstagnachmittag ohne vorherige Terminabsprache einem 84jährigen an, sein Hausdach für mehrere zehntausend Euro zu sanieren. Noch bevor der Mann sich richtig entschieden hatte, rückten schon 5 - 6 Arbeiter an und deckten das Dach neu ein. Der Mann leistete eine Anzahlung im fünfstelligen Bereich, verständigte dann aber die Polizei, als er am Folgetag den Rest zahlen sollte. Beim Eintreffen der Polizei war der Bautrupp bereits abgerückt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. Die ausgeführten Arbeiten werden nun von einem Sachverständigen bewertet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell