POL-PPWP: Taxi blockiert und auf Motorhaube gelegt

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Richard-Wagner-Straße unterwegs waren und eine Auseinandersetzung beobachtet haben. Gegen 2.30 Uhr soll es auf dem Gehweg in Höhe eines Lokals zu einer Körperverletzung gekommen sein. Einem 58-jährigen Mann wurde von einem Unbekannten ohne erkennbaren Grund ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete in unbekannte ...

