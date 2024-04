Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Richard-Wagner-Straße unterwegs waren und eine Auseinandersetzung beobachtet haben. Gegen 2.30 Uhr soll es auf dem Gehweg in Höhe eines Lokals zu einer Körperverletzung gekommen sein. Einem 58-jährigen Mann wurde von einem Unbekannten ohne erkennbaren Grund ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Opfer ging zunächst nach Hause, ohne die Polizei zu verständigen, und legte sich schlafen. Erst als er am Samstagnachmittag seine Verletzung am Auge ärztlich untersuchen ließ und eine Operation erforderlich wurde, entschloss sich der Mann zur Anzeige. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell