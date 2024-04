Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellerbrand - Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pariser Straße gebrannt. Kurz vor 20 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Hausbewohner nahmen den Geruch von Rauch wahr. Durch den Brand wurden ein Lagerraum sowie der Kellerflur in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mindestens fünfstelligen Betrag. Die Brandursache steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. |erf

