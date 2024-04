POL-PPWP: Hexennacht - aber bitte im grünen Bereich! (Hexennacht - mit Sinn und Verstand!)

Kaiserslautern (ots) - Vermutlich ohne Fremdeinwirkung stürzte am frühen Samstagabend ein Motorradfahrer in der Kaiserslauterer Innenstadt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 31-jährige aus dem Stadtgebiet befuhr die Mainzer Straße stadtauswärts, auf dem linken der beiden Fahrstreifen und wollte an einem vorausfahrenden PKW rechts vorbeifahren. Hierbei verlor der Motorradfahrer offensichtlich die ...

