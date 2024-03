Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Golf-Fahrer überfährt Verkehrskreis in St. Ingbert und fährt auf der Felge bis nach Saarbrücken

St. Ingbert-Mitte/Saarbrücken (ots)

Am 03.03.2024, gegen 20:05 Uhr, ereignete sich in der Kaiserstraße (L119) in St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der Verkehrsunfall und die Flucht wurden durch einen Zeugen festgestellt und der Polizei mitgeteilt. Nähere Angaben zum Fahrzeug waren dem Zeugen zunächst nicht möglich. Der später ermittelte 65 Jahre alte Fahrer eines schwarzen VW Golf befuhr offensichtlich den Verkehrskreis L119 / L111 aus Richtung St. Ingbert-Rohrbach kommend und kollidierte mit der Bebauung und der mittigen Bepflanzung auf dem Verkehrskreis. Ein Reifen platzte und der Unterboden wurde stark beschädigt. Doch anstatt anzuhalten und den Verkehrsunfall zu melden, entschloss sich der Fahrer kurzerhand die Flucht zu seinem etwa 18 Kilometer entfernten Wohnsitz in Saarbrücken-Rastpfuhl anzutreten. Auf der Fahrt verlor der PKW nicht nur reichlich Motoröl, sondern auch seinen vorderen linken Reifen und allerhand Anbauteile vom Unterbau. All dies konnte den Fahrer jedoch nicht davon abhalten, seinen PKW bloß noch auf der Stahlfelge zu seiner Wohnanschrift zu führen. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrtweg des Unfallverursachers von St. Ingbert aus, anhand von Öltropfen, kleineren Fahrzeug- und Reifenteilen, und Schleifspuren auf der Fahrbahn verfolgen. Die Fahrt führte ferner durch die Innenstadt von Saarbrücken, in den Ludwigskreisel und schließlich nach Saarbrücken-Rastpfuhl. An seiner Wohnanschrift, vor der er seinen Pkw wie selbstverständlich an der Straße parkte, wurde der Fahrer von den eingesetzten Polizeibeamten über das gegen ihn eingeleitete Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht in Kenntnis gesetzt. Über den Unfallhergang und die Beweggründe zu dieser verantwortungslosen Fahrt schwieg der Fahrer. Berauschende Mittel oder Alkohol am Steuer spielten jedenfalls keine Rolle. Der Sachschaden wird im oberen vierstelligen Bereich geschätzt. Sollten andere Verkehrsteilnehmer oder Passanten Angaben zum Unfallhergang oder der Flucht des Unfallverursachers machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell