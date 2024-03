Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Haftbefehl in der Innenstadt von St. Ingbert vollstreckt

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstagmittag, 02.03.2024, wurde eine Streife der Polizeiinspektion St. Ingbert, gegen 12:30 Uhr, im Grubenweg in St. Ingbert, vor einem dortigen Mehrparteienhaus, auf einen mit Haftbefehl gesuchten Mann aufmerksam. Es handelte sich um einen polizeibekannten 26-jährigen St. Ingberter. Er hatte Ersatzfreiheitsstrafen wegen Erschleichen von Leistungen und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz offen. Der Mann ergriff zeitnah, nach Erblicken der Beamten, die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch durch die Beamten ergriffen und an der viel befahrenen Straße festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden weder der Festgenommene, noch die eingesetzten Beamten verletzt. Der Mann führte allerdings eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich, weswegen nun neuerlich gegen ihn ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden muss. Der Festgenommene wird am Folgetag einer Justizvollzugsanstalt zugeführt und verbleibt bis dahin im Polizeigewahrsam.

