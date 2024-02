Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl aus Pkw mit anschließendem Versuch diesen in Brand zu setzen

Schüren, St. Ingbert (ots)

Am Freitag, dem 16.02.2023, begab sich eine bislang unbekannte Person zu einem in einer Waldeinmündung zwischen Schüren und Elversberg (L112) geparkten Pkw. Die Eigentümer des Fahrzeugs hatten ihren Pkw zuvor gegen 18:15 Uhr geparkt und verließen den Pkw, ein blauer Opel Insignia mit GER-Kreiskennzeichen, für einen ca. 15 minütigen Waldspaziergang. Während der Abwesenheit schlug die tatbegehende Person ein Fensterelement ein und öffnete in der Folge die Verriegelung des Fahrzeugs. Im Pkw wurden sodann 6 gepackte Reisekoffer, die Zulassungsbescheinigung und unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Medikamente entwendet. Ebenfalls wurde die komplette Mittelkonsole ausgebaut und entwendet. Darüber hinaus wurde im gesamten Pkw der Inhalt eines im Fahrzeug befindlichen Benzin-Kanisters (20l) ausgeleert. Es wird davon ausgegangen, dass die tatbegehende Person beabsichtigte den Pkw in der Folge in Brand zu setzen, wurde jedoch durch die Eigentümer bei der weiteren Tatausführung gestört.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

