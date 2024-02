Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Betrunkener Mann mit Haftbefehl in St. Ingbert festgenommen

St. Ingbert-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.02.2024, gingen gegen 01:30 Uhr bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen volltrunkenen, herumschreienden Mann in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert ein. Die entsandten Beamten stellten den 56-jährigen Mann im beschriebenen Zustand fest. Darüber hinaus wurde der Mann wegen eines offenen Haftbefehls gesucht. Er war in der Folge so aggressiv, dass er letztendlich durch die Beamten überwältigt werden musste. Er wird noch am Morgen des 14.02.2024 einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

