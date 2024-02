POL-IGB: Unfallflucht nach Kinderfasching in Rohrbach

66440 Blieskastel-Assweiler (ots) - Am 31.01.24 gegen 17:15 Uhr kam es in einer Discounter-Filiale in der Saar-Pfalz-Straße in 66440 Blieskastel-Assweiler zu einem Taschendiebstahl. Dabei wurde die weibliche Geschädigte von zwei Frauen einmal bei den Spirituosen und einmal beim Gemüse angesprochen. An der Kasse ...

mehr