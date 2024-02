Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Taschendiebstahl in einem Discounter in der Saar-Pfalz-Straße in 66440 Blieskastel-Assweiler

66440 Blieskastel-Assweiler (ots)

Am 31.01.24 gegen 17:15 Uhr kam es in einer Discounter-Filiale in der Saar-Pfalz-Straße in 66440 Blieskastel-Assweiler zu einem Taschendiebstahl. Dabei wurde die weibliche Geschädigte von zwei Frauen einmal bei den Spirituosen und einmal beim Gemüse angesprochen. An der Kasse bemerkte die Geschädigte dann, dass ihr Geldbeutel aus dem auf ihrem Rücken getragenen Rucksack entwendet worden war. Der Geldbeutel wurde später, gegen 17:30 Uhr, in der Seelbacher Straße, nahe der Kirche, aufgefunden. Es fehlten eine EC-Karte sowie ca. 300 Euro Bargeld. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1: weiblich, 20-25 Jahre alt, 160 cm groß, kräftige Statur, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare Täterin 2: weiblich, 20-25 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, helle Hautfarbe, braune Haare.

Zeugen der Tat oder von Beobachtungen im Bereich der Auffindestelle des Geldbeutels werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

