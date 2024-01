POL-NE: Silvester im Rhein-Kreis Neuss - Vorläufige Bilanz der Polizei

Rhein-Kreis Neuss (ots) - Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss warnt vor einer Betrugsmasche mit Konzertkarten. Beim Kriminalkommissariat 23 in Meerbusch haben sich in den letzten Tagen zwei Opfer gemeldet. Ihr finanzieller Schaden beträgt über 600 Euro. Die Masche der Unbekannten: Die Täter bieten bei Facebook Karten für ein Konzert der britischen Band Coldplay an. Der vereinbarte Preis je Konzertkarte liegt zwischen 135 ...

