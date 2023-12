POL-EL: Neuenhaus - Unbekannter beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Lingen (ots) - Am 15. Dezember gegen 7.36 Uhr fuhr die 47-jährige Fahrerin eines Skoda Citigo die Schwedenschanze aus Richtung Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Kiesbergstraße und beabsichtigte nach links in die Brunnenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den auf der linken Seite in gleicher Richtung fahrenden bislang unbekannten Radfahrer. Es kam zum ...

mehr