POL-EL: Lathen - 300 Liter Diesel gestohlen

Geeste (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag, zwischen 18.30 und 8.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße in Geeste eingebrochen. Sie durchsuchten das gesamte Haus. Ob die Täter Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

