Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall am Kreisverkehr Böhringer Straße/Zeppelinstraße - Radfahrer verletzt (16.12.2023)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall am Kreisverkehr Böhringer Straße und Zeppelin Straße hat ein Radfahrer am Samstagvormittag Verletzungen erlitten. Ein 27-Jähriger fuhr mit einem Toyota Aygo von der Zeppelinstraße kommend in den Kreisverkehr. Beim Verlassen des Kreisels an der Böhringer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 76 Jahre alten Radfahrer, der die Böhringer Straße überquerte. Der 76-Jährige stürzte und verletze sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. An dem Toyota entstand bei der Kollision geringer Schaden.

