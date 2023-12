Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 66-Jähriger betrunken unterwegs - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (15.12.2023)

Konstanz (ots)

Nachdem ein Autofahrer am Freitagmittag betrunken von Dettingen nach Konstanz gefahren ist, sucht die Polizei gefährdete Verkehrsteilnehmer. Gegen 14 Uhr fuh ein 66-Jähriger mit einem VW-Golf von Dettingen nach Konstanz, in die Max-Stromeyer-Straße. Dabei beobachtete eine Zeugin, wie der Wagen immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet, so dass entgegenkommende Autofahrer abbremsen und ausweichen mussten und verständigte daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von über zwei Promille, woraufhin er eine Blutentnahme abgeben musste.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die auffällige Fahrweise des 66-Jährigen gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell