Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Pizzeria in der Kohlenstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 14.02.2024, 23:45 Uhr bis zum 15.02.2024, 08:00 Uhr, ist es in einer Pizzeria in der Kohlenstraße in St. Ingbert zu einem Einbruch gekommen. Der unbekannte Täter versuchte zunächst unter erheblicher Gewalteinwirkung die Eingangstür der Pizzeria aufzuhebeln. Als dies misslang schlug der unbekannte Täter das daneben gelegene Fenster ein, um sich Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen. Der Täter entwendete schließlich die Kasse aus der Pizzeria. Der entstandene Sachschaden beläuft sich gesamt auf ca. 2000 Euro. Es wird wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell