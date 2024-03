Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht!

St. Ingbert (ots)

Am 01.03.2024 gegen 15:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Grubenweg in St. Ingbert zu einem Trickdiebstahl. Demnach wurde der Geschädigte, welcher in seinem PKW saß, auf dem Parkplatz von einem der beiden Täter angesprochen. Unter dem Vorwand, dass einer seiner Reifen Luft verliere, wurde der Geschädigte aus seinem PKW gelockt. Im selben Moment näherte sich ein weiterer Täter, welcher die Beifahrertür des nun unverschlossenen PKWs öffnete, um daraus die Handtasche des Geschädigten zu entwenden. Die Tat wurde durch die beiden Täter möglicherweise vorbereitet, indem sie Reißbrettstifte auf dem Reifen verteilten. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden befindet sich im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

