Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Liegengebliebener Pkw auf der L126

St. Ingbert-Rentrisch (ots)

Am späten Sonntagabend, 03.03.2024, gegen 22:45 Uhr, wurde der Polizei St. Ingbert, auf der L126, in der Zufahrt zur Weststraße in St. Ingbert, unweit der Anschlussstelle St. Ingbert-West der BAB6, ein liegengebliebenes, unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Landstraße gemeldet. Das Fahrzeug war nicht ordnungsgemäß abgesichert. Es handelte sich um einen roten Nissan Pixo, an dem drei Reifen platt waren. Es liegen Erkenntnisse vor, die darauf hindeuten, dass das Fahrzeug ursprünglich französische Kennzeichen gehabt hatte. Ein möglicher Fahrzeugführer muss vom Fahrzeug die Kennzeichen entfernt und anschließend selbst geflüchtet sein. Gründe für das Verhalten sind bislang nicht ersichtlich. Das Fahrzeug musste letztendlich von der Landstraße durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Polizei St. Ingbert bittet Zeugen des Ereignisses, sich unter der 06894/1090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell