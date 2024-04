Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich ohne Fremdeinwirkung stürzte am frühen Samstagabend ein Motorradfahrer in der Kaiserslauterer Innenstadt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 31-jährige aus dem Stadtgebiet befuhr die Mainzer Straße stadtauswärts, auf dem linken der beiden Fahrstreifen und wollte an einem vorausfahrenden PKW rechts vorbeifahren. Hierbei verlor der Motorradfahrer offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, rutschte über den Grünstreifen, schleuderte zunächst gegen die Richtungsfahrbahntrennung und blieb anschließend verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer hatte Glück im Unglück. Zufällig kam eine Ärztin an der Unfallstelle vorbei und leistete erste Hilfe. Der Gestürzte wurde schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand allerdings nicht. Das Kraftrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt ungefähr 3000 Euro.

Die Mainzer Straße blieb während der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.|re

