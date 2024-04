Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit Folgen

Brotterode (ots)

Am Samstag, den 30.03.2024 gegen 09:30 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Brotterode in Richtung Kleiner Inselsberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei überholte ein bisher Unbekannter trotz Überholverbot 3 vor ihm fahrende Pkw, einen Motorroller sowie einen Radfahrer. Von der rücksichtslosen Fahrweise war der Rollerfahrer so überrascht, dass er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt der Rollerfahrer erhebliche Verletzungen, so dass er zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht werden musste. Der Verursacher des Unfalls setzte seine Fahrt fort, ohne Anzuhalten. Um Hilfe kümmerten sich die Pkw-Fahrer, welche ebenfalls durch den Unfallflüchter überholt wurden. Der Fahrradfahrer, welcher ebenfalls von diesem Überholvorgang betroffen war wird gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

