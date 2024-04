LPI-SHL: Unbekannte entwenden Kennzeichentafel

Suhl (ots) - Am 31.03.2024 gegen 21:35 Uhr zündete ein bislang unbekannter Täter den Inhalt eines Papiercontainers in der Straße Ziegenbergweg in Suhl an. Die Feuerwehr Suhl löschte das Feuer und der Eigenbetrieb KDS übernahm die Sicherung des qualmenden Containers. Bei Hinweisen zum Täter werden die Zeugen gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 ...

