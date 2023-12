Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Toyota Avensis in der Hauptstraße gestohlen

Rodalben (ots)

Zwischen Montag, 12:30 Uhr, und Dienstag, 11:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen gegenüber des Anwesens Hauptstraße 150 geparkten Toyota Avensis. Das Auto wurde am Dienstag, gegen 13:45 Uhr an der BBS-Halle in Rodalben aufgefun-den und sichergestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell