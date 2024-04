LPI-SHL: Ein unsachgemäß bedienter Ofen führte zu einem Brandfall

Brotterode (ots) - Am 26.03.2024 gg. 17.00 Uhr kam es in der Stollenwiesenstraße in Brotterode zu einem Unfall mit Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte einen abgeparkten Pkw Renault und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen, Tel. 03693/591-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

