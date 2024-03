LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Meiningen (ots) - Am heutigen Donnerstag (28.03.2024) fand die Vorführung des 27-jährigen Mannes aus dem Irak, der am Mittwoch im Rahmen der Einsatzmaßnahmen vor einem Geschäft in der Georgstraße in Meiningen vorläufig festgenommen wurde, statt. Der Haftrichter erließ Haftbefehl und ordnete den sofortigen Vollzug an. Der Mann kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

