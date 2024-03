Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu Anschlagsserie auf Parteibüros aufgeklärt

Suhl (ots)

Am heutigen Donnerstag (28.03.2024) wurde der 42-jährige Mann aus Suhl, der als dringend tatverdächtig gilt, die Sachbeschädigungen an den Parteibüros in Suhl begangene zu haben, erneut vernommen. Er gestand, alle sechs Sachbeschädigungen auf die Büros in der Suhler Innenstadt begangen zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ein Zusammenhang der beiden Brände in der Rimbachstraße in Suhl vom 31.01.2024 mit den Anschlägen auf die Parteibüros ausgeschlossen werden. Als Motiv gab der 42-Jährige die Unzufriedenheit mit der aktuellen politischen Situation an. Nach wochenlangen Ermittlungen sind die Sachbeschädigungen an den Parteibüros nun vollständig aufgeklärt.

