Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Einfamilienhaus

Schweina (ots)

Mittwoch, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 20:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das erste Obergeschoss eines Einfamilienhauses im Marienweg in Schweina ein. Die Unbekannten ließen in einem der Räume die Rollläden herunter und durchsuchten die Schränke. Sie flüchteten letztendlich mit einer Geldkassette, welche einen vermutlich höheren Bargeldbetrag enthielt, in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0080781/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

