Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubt entfernt

Breitenbach (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem Einmündungsbereich (Engstelle) der Ziegenrücker Straße in Breitenbach eine Scheune sowie einen Warnpoller. Vermutlich verursachte ein größeres Fahrzeug, wie ein Lkw oder Transporter, welches seitlich dagegen stieß die Schäden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 700 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0080690/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

