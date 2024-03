Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sofa angezündet

Eisfeld (ots)

Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr brannte ein Sofa in der alten Brauerei in der Straße Eichholz in Eisfeld. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter das Sofa vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zum Glück verhindern, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0080515/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

