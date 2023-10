Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: ein versuchter Einbruch und ein vollendeter Einbruch

Daun (ots)

Am 19.10.2023 gegen 04:19 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täter zu einer Kfz-Werkstatt in der Bahnhofstraße in Daun, hier versuchten sie durch Aufhebeln der Eingangstüre in die Werkstatt einzudringen. Letztlich blieb es beim Versuch.

Am 19.10.2023 zwischen 01:45 Uhr und 02:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Baustoffhandel im Bereich des alten Bahnhofs in Daun. Hier drangen die Täter nach Aufhebelns einer Türe in das Innere des Gebäudes ein und durchsuchten den Innenbereich. Sie entwendeten aufgefundenes Bargeld in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Es wurden entsprechende Spurensicherungen vor Ort vorgenommen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

