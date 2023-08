Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft legte gestern im Bereich Königswaldstraße in Offenburg Gegenstände auf die Gleise der Rheintalbahn. Auf dem Schienenstrang in Fahrtrichtung Süden hatte ein Regionalzug Schottersteine überfahren. Vor Ort konnte eine Streife der Bundespolizei Steinmehl feststellen. Auf dem Schienenstrang in Fahrtrichtung Nord konnten die Beamten Schottersteine sowie eine Pylone von den Gleisen entfernen. Nach ersten Erkenntnissen entstanden keine Sachschäden. Durch den Vorfall wurden die Gleise der Rheintalbahn in diesem Bereich von 19:53 Uhr an eine Stunde lang gesperrt und es kam zu Zugverspätungen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

