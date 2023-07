Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahrkartenautomat beschädigt

Renchen (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat gestern Abend am Bahnhof in Renchen den dortigen Fahrausweisautomaten beschädigt. Durch Gewalteinwirkung wurde der Ausgabeschacht für Fahrkarten sowie Rückgeld beschädigt. Der Tatzeitpunkt kann auf 30. Juli, 23:39 Uhr festgelegt werden, da zu diesem Zeitpunkt ein Alarm bei der DB AG einging. Zu möglicher Täterschaft liegen derzeit keinerlei Erkenntnisse vor. Die Schadenshöhe beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 500 Euro. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu möglicher Täterschaft machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

