Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher am Pfalz Center gesucht

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf dem Parkplatz des Pfalz Center in der Mannheimer Straße, lief beim erforderlichen Personalienaustausch einiges schief.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem blauen PKW der Marke MINI Contryman, an dem ein Kennzeichen aus Kusel angebracht war, gegen den unbeaufsichtigt geparkten PKW einer 43-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der Unfallverursacher stieg aus seinem Fahrzeug aus, fertigte von der Situation Bilder und meldete das Ereignis auch an der Information des Einkaufsmarkts. Doch dort hinterließ er offensichtlich nicht seine Daten, weshalb der Unfallverursacher derzeit noch unbekannt ist und eine ordnungsgemäße Schadensregulierung nicht durchgeführt werden kann. Außerdem beobachtete eine namentlich nicht bekannte Zeugin den Verkehrsunfall und sprach darüber auch mit der geschädigten Verkehrsteilnehmerin.

Die Zeugin und insbesondere der Verkehrsunfallverursacher sollten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung setzten. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 0631 369 2150 oder per Email an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de.|re

