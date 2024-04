Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Unfallhergang beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Donnersbergstraße ereignet hat. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wollte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer gegen 16 Uhr aus einer Seitenstraße in die Donnersbergstraße einbiegen. Der Mann hatte mit seinem Renault Clio bereits zwei Fahrspuren der vierspurigen Straße überquert, um in Richtung Entersweilerstraße zu fahren, als es zur Kollision mit dem Pkw eines 21-Jährigen kam. Der Fahrer des Dodge war in Richtung Mainzer Straße unterwegs und krachte mit seinem Auto in den Kleinwagen. Der 48-Jährige und sein Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sanitäter kümmerten sich um die Fahrzeuginsassen und brachten sie ins Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden die beiden Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei geht in beiden Fällen von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus; die Ordnungshüter schätzen ihn auf mindestens 30.000 Euro. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs bitten die Beamten um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrweise der Beteiligten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell