POL-KS: Autofahrer weicht Fahrradfahrerin aus und kollidiert mit geparktem Pkw: Zeugen in Kunoldstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagmorgen in der Kunoldstraße in Kassel ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein 72-jähriger Mann aus Kassel gegenüber den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West angab, war er mit seinem schwarzen Renault gegen 10:30 Uhr von der Wilhelmshöher Allee kommend auf der Kunoldstraße in Richtung Friedrich-Naumann-Straße unterwegs. Dort sei ihm eine Fahrradfahrerin entgegengekommen, die trotz der Möglichkeit, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen am rechten Fahrbahnrand anzuhalten und ihn passieren zu lassen, auf ihn zugefahren sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus und kollidierte mit einem geparkten Skoda, so der Renault-Fahrer. Anschließend habe die Fahrradfahrerin angehalten, soll aber die Angabe ihrer Personalien verweigert haben und anschließend davongefahren sein. Von der Frau, die mit einem silbernen Damenrad unterwegs war, liegt folgende Beschreibung vor:

70 bis 75 Jahre alt, normale Statur, Brillenträgerin, kinnlange weiß/graue Haare, trug eine beige Baskenmütze, eine dunkelblaue Winterjacke, eine blaue Jeans und weinrote Schuhe.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

