Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrer stark alkoholisiert

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B 67;

Unfallzeit: 21.01.2024, gegen 09.50 Uhr;

Weil ein Auto vor ihm in Schlangenlinien und mehrfach gegen die Leitplanke sowie in den Gegenverkehr fuhr, alarmierte ein Zeuge am Sonntagvormittag die Polizei. Die Einsatzkräfte hielten das Fahrzeug an der Heidener Straße an. Es befuhr die B 67 aus Bocholt kommend in Richtung Borken. Ein Atemalkoholtest des Autofahrers ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,96 Promille schließen ließ. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde der Bocholter dem Krankenhaus in Borken zugeführt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. (ao)

