Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher kommen nicht weit

Polizei nimmt Täter fest

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alter Postweg;

Tatzeit: 21.01.2024, 22.35 Uhr;

Viel von ihrer Beute hatten zwei mutmaßliche Einbrecher in Gronau nicht. Das in einem Wagen sitzende Duo mit Wohnsitz in Almelo fiel Polizisten am Sonntag gegen 22.45 Uhr auf dem Alten Postweg auf. Sie hielten die Männer an. Die Beamten waren auf dem Weg zu einem Autohaus: Ein Zeuge hatte Personen beobachtet, die sich lautstark Zugang zu einem Gebäude im Industriegebiet verschafft hatten - er alarmierte die Einsatzkräfte. Und richtig genug: Die Niederländer im Alter von 34 und 55 Jahren hatten auf ihrem Anhänger und im Kofferraum mehrere nach derzeitigem Ermittlungsstand gerade entwendete Felgen sowie Einbruchswerkzeug geladen. Die Nacht verbrachten die Männer im Polizeigewahrsam. Das Kriminalkommissariat Gronau hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell