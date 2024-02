POL-MI: Unfall auf dem Großen Domhof - Zeugin gesucht

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Zu drei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen wurde die Polizei am Dienstag in Bad Oeynhausen gerufen. Zunächst rückten die Streifenwagenbesatzungen gegen acht Uhr an die Ecke Steinstraße / Mindener Straße aus. Dort hatte den Erkenntnissen nach ein 23-jähriger Smart-Fahrer die Mindener Straße in Fahrtrichtung Löhne befahren und ...

mehr