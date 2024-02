Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Björn Brocks neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz bei der Polizei Minden-Lübbecke -Erfahrener Polizeibeamter kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Bild-Infos

Download

Minden-Lübbecke, Bückeburg (ots)

(TB) Björn Brocks ist der neue Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Der Polizeidirektor steht somit der größten Direktion bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke mit den sechs Polizeiwachen, den Diensthundführern, dem Bezirksdienst sowie der Leitstelle vor. Er tritt die Nachfolge von Polizeidirektor Thomas Hochhaus an, der in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist.

Im Rahmen der Begrüßung durch Landrat Ali Dogan freute sich der Leiter der Kreispolizeibehörde über den Neuzugang: "Mit Björn Brocks kehrt ein heimatverbundener sowie erfahrener und hoch qualifizierter Führungsbeamter in den Mühlenkreis zurück. Er kennt alle Facetten der Polizeiarbeit und bringt somit alle wichtigen Qualifikationen für die Führung der Direktion GE mit sich."

Björn Brocks dankte seinem Vorgänger Thomas Hochhaus, "ein gut bestelltes Haus von ihm übernommen zu haben." Die Entscheidung für einen neuerlichen Wechsel zur hiesigen Kreispolizeibehörde fiel dem Polizeidirektor leicht: "Schon bei meinen vorherigen Funktionen im mittleren, gehobenen und höheren Dienst habe ich jeweils die Motivation, Einsatzbereitschaft und Fachexpertise der Kolleginnen und Kollegen kennen und schätzen gelernt. Nun möchte ich meine Erfahrung und mein Engagement für die Sicherheit der Menschen im Mühlenkreis einbringen."

Seinen dienstlichen Werdegang begann der verheiratete Bückeburger 1986 mit der Ausbildung im mittleren Dienst in Schloß Holte-Stukenbrock, in deren Folge er einige Jahre bei der Bereitschaftspolizei wirkte. Nach dem Fachhochschulstudium zum gehobenen Dienst fand er Verwendung bei der Autobahnpolizei in Köln sowie der Leitstelle bei der Bezirksregierung Detmold. Bereits 1998 führte ihn sein dienstlicher Weg erstmalig in seine Heimatbehörde in den Mühlenkreis, wo er in dem damaligen Bereich Verwaltung und Logistik und später als Dienstgruppenleiter auf der Polizeiwache agierte. 2005 begann mit dem Studium zum höheren Dienst an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster der nächste Karriereschritt. Anschließend sammelte Brocks ab 2007 erste Erfahrungen im höheren Dienst im Abteilungsstab der Polizei in Höxter sowie im Einsatz- und Verkehrssektor der Kreispolizeibehörde Herford.

Bereits im Herbst 2013 folgte wieder die Versetzung nach Minden, wo er in den Folgejahren sowohl als Leiter der Direktion Verkehr und später der Direktion Kriminalität wirkte. In diesen Zeitraum fallen auch zwei besondere dienstliche als auch persönliche Lebenserfahrungen für den Polizisten. So war er ab Januar 2014 im Rahmen einer einjährigen Mission als Stabsleiter beim German Police Project Team (GPPT) in Afghanistans Hauptstadt Kabul eingesetzt. Der zweite Auslandseinsatz stand im Jahr 2019 an, wo er als Stabsleiter der UN Polizei der Mission MINUSMA in Mali fungierte. Nach der Rückkehr übernahm der 56-Jährige im Mai 2020 bis vor kurzem die Leitung der Direktion Kriminalität in Gütersloh.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell