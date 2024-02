Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Unfälle beschäftigen die Polizei am Dienstag

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zu drei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen wurde die Polizei am Dienstag in Bad Oeynhausen gerufen.

Zunächst rückten die Streifenwagenbesatzungen gegen acht Uhr an die Ecke Steinstraße / Mindener Straße aus. Dort hatte den Erkenntnissen nach ein 23-jähriger Smart-Fahrer die Mindener Straße in Fahrtrichtung Löhne befahren und sich auf die Linksabbiegerspur eingeordnet. Als er sein Abbiegemanöver einleitete, kam es zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr nahenden Mercedes Sprinter. Der Fahrer aus Minden wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Der Sprinter-Fahrer (26) aus Bünde verletzte sich ebenfalls leicht und wollte selbst einen Arzt aufsuchen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Angehörige der Feuerwehr kümmerten sich um die Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe.

Gegen 14.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Werster Straße / Ringstraße / Gohfelder Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Personenschaden, als sich ein 50-jähriger Mazda-Fahrer aus Löhne bei einem Zusammenstoß offenbar leichte Blessuren zuzog. Zuvor hatte ein anderer Löhner (58) mit einem Mercedes die Ringstraße in südlicher Richtung befahren und nach links in die Werster Straße abbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem auf der Werster Straße in Richtung der A 30 fahrenden Mazda. Der 50-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mittels RTW ins hiesige Krankenhaus eingeliefert. Der 58-Jährige blieb unverletzt.

Schlimmer verletzte sich rund eine Stunde später ein Motorradfahrer (71) aus Bad Oeynhausen. Als der Mann gegen 15.35 Uhr mit seiner Kawasaki von der Mindener Straße kommend auf dem Alten Rehmer Weg unterwegs gewesen war, beabsichtigte eine Frau (43) aus Lübbecke ihren Kia zeitgleich vom Parkplatz des Action-Marktes auf die Fahrbahn zu lenken. Daraufhin kollidierten beide Fahrzeuge, der Biker erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenso dem Krankenhaus der Kurstadt zugeführt. Die Autofahrerin blieb laut Polizei körperlich unversehrt.

