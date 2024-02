Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer flüchtet vor Polizei - Zeuge wird um Kontaktaufnahme gebeten

Minden (ots)

(SN) Zur Ahndung eines an der Ecke Königstraße / Hohenzollernring erfolgten Rotlichtverstoßes, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Sonntag den Fahrer eines BMW einer Kontrolle zu unterziehen.

Dazu nahmen die Beamten gegen 2.25 Uhr die Nachfahrt des augenscheinlich zu schnell fahrenden Pkws auf und gaben dem Fahrer wenig später Anhaltesignale. Ungeachtet dessen setzte der Mann die Fahrt fort. Kurz darauf musste der flüchtige Fahrer im Bereich Alte Sandtrift / Habsburgerring verkehrsbedingt einem entgegenkommenden Auto ausweichen und fuhr dazu mit der rechten Fahrzeugseite auf den Gehweg. Dennoch musste der andere Pkw-Fahrer stark abbremsen, um den Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden. Nachdem die nur wenige Minuten andauernde Fahrt in der Diemelstraße zum Ende gekommen war, sprang der Mann aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Er konnte durch die nacheilenden Gesetzeshüter schließlich dingfest gemacht werden. Zwei weiteren Fahrzeuginsassen gelang es zwischenzeitlich, sich vom Einsatzort zu entfernen.

Der polizeibekannte Mann (27) aus Minden, wurde als vermeintlicher Fahrer in eine Gewahrsamszelle der Wache Minden gebracht. Diese konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Das Auto wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Diesbezüglich wurde gegen den Mann seitens der Polizei eine Anzeige wegen des Tatvorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Der an dem Beinahe-Zusammenstoß beteiligte Fahrzeugführer wird von den Polizeiermittlern gebeten, sich als Zeuge unter der Telefonnummer (0571) 88660 mit dem Verkehrskommissariat in Minden in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch für Personen, die weitere Hinweise zu dem Sachverhalt geben können.

