POL-MI: Unbekannter verursacht Radunfall im Sielpark und flüchtet

Hüllhorst (ots) - (SN) Auf dem Parkplatz des Kindergartens "Huckepack" in der Straße "Eickhof" ist es am Montag, 5. Februar zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Frau hatte den Erkenntnissen zufolge zwischen 8.55 Uhr und 13 Uhr ihren schwarzen Skoda Citigo mit der Fahrzeugfront in Richtung des Kindergartens auf dem Parkplatz abgestellt. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an der ...

mehr