Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen

Northeim (ots)

Northeim; Sülteweg; 06.06.2023; 05:10h

Northeim ( FI ) -

Der 46-jährigen LKW Fahrer aus Oberharz am Brocken fuhr mit seinem Sattelzug in Northeim auf dem Sülteweg aus Richtung L572 in Richtung Beton Mischwerk. Der 50 jährige Fahrzeugführer aus Dassel fuhr mit seinem Sattelzug auf dem Sülteweg aus Richtung Hollenstedter Weg in Richtung L572. Im Bereich des Beton Mischwerks kam es in einer Kurve zum Zusammenstoß beider Züge. Dabei entstand an beiden Zügen Sachschaden in Höhe von ca. 4500EUR. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell