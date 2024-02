Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Jugendliche (14) aus Porta Westfalica vermisst

Kreis Minden-Lübbecke, Braunschweig, Hannover (ots)

(SN) Seit Montag, dem 5. Februar wird eine Jugendliche aus Porta Westfalica vermisst.

Den Erkenntnissen nach wurde die 14-jährige Anna letztmalig am Montag im Bereich einer Jugendeinrichtung in der Berliner Heerstraße in Braunschweig gesehen. Infolgedessen erstatteten die Eltern Vermisstenanzeige. Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei an den bekannten Anlaufadressen in Braunschweig, Hannover und Porta Westfalica nicht zum Auffinden der Jugendlichen führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Anna ist etwa 175 cm groß, von kräftiger Statur und hat braune gelockte Haare. Von ihrem Erscheinungsbild wirkt die Jugendliche älter. Nach Auswertung der bisherigen Hinweise gehen die Ermittler davon aus, dass sich Anna im Raum Hannover aufhalten könnte.

Wer die Vermisste gesehen hat oder wer Angaben zu deren aktuellem Aufenthaltsort machen kann, der wird gebeten, sich unter Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ein Foto der Portanerin findet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/127288

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell