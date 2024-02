Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Flucht vor Fahrzeugkontrolle scheitert an leerem Tank

Espelkamp (ots)

(TB) Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Espelkamp wollte am Montagabend einen Autofahrer kontrollieren. Dieser wollte sich der Überprüfung allerdings durch Flucht entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt über rund 14 Kilometern endete für die Beamten die Nachfahrt. Der Grund war ganz banal: Dem 19-Jährigen war das Benzin ausgegangen.

Aufmerksam auf den Heranwachsenden wurden die Einsatzkräfte gegen 22.20 Uhr an der Einmündung Karl-Arnold-Straße / Bremer Straße. Hier kam den Beamten ein Volvo entgegen, bei dem ein Abblendlicht defekt war. Daraufhin sollte der Wagen überprüft werden. Der Rahdener reagierte allerdings nicht auf die Anhaltesignale sowie das eingeschaltete Blaulicht. Er beschleunigte seinen Wagen und fuhr durch mehrere Straßen im Espelkamper Stadtgebiet. Von der Straße Gabelhorst bog er anschließend auf die Alsweder Landstraße in Richtung Fabbenstedt. Auf der Gestringer Straße in Höhe Feldstraße musste der Flüchtende aufgrund Spritmangels seinen Wagen abstellen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam ersten Erkenntnissen nach nicht. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten beim Fahrer Hinweise auf einen möglichen Drogenverstoß fest, was durch einen Test bestätigt wurde. Zudem fanden die Beamten im Fahrzeug zwei Einhandmesser sowie ein Handbeil als auch Betäubungsmittel und Konsumentenartikel. Der junge Fahrer wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache Espelkamp verbracht. Das Auto sowie den Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher.

