PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 12.05.2024 aus dem Bodenseekreis.

Ravensburg (ots) - Kriminalpolizei sucht Zeugen Das Kriminalkommissariat in Ravensburg sucht Zeugen zu einem Raubdelikt am Donnerstag in der Zeit von 22:15 Uhr bis ca. 22:30 Uhr in der Grafengasse welche die Verbindungsgasse zwischen Gespinstmarkt und Herrenstraße ist. Hier wurde eine 70-jährige Seniorin von zwei südländisch aussenden Tätern angesprochen und aufgefordert, ihr Geld herauszugeben. Als die Dame dies verweigerte, schlug der Haupttäter die Geschädigte ...

