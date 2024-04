Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallort verlassen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend in der Friedrichrodaer Straße. Der Fahrer eines BMW fuhr von Wahlwinkel in Richtung Schnepfenthal, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer kollidierte mit einem Brückengeländer und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei leitete umgehend entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den 42-jährigen Unfallverursacher in einer Gartenanlage feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro, die 44-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. (jd)

