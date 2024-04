Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW ohne Versicherung und Zulassung geführt

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 67-jähriger Fahrzeugführer führte am Samstagnachmittag einen PKW ohne Zulassung und Versicherungschutz in der Farnrodaer Straße in Ruhla. Der Fahrer hatte das Fahrzeug kurz zuvor erworben ohne die notwendige Zulassung und Versicherung zu veranlassen. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes Pflichtversicherungsgesetz und Abgabenordnung ermittelt.(cm)

