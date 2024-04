LPI-GTH: tragischer Verkehrsunfall auf der B 88

Eisenach (ots) - Weil ein 57-jähriger VW-Fahrer einem Hasen auswich, geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden VW Golf einer 54-Jährigen. So geschehen am Samstag, gegen 21:45 Uhr, auf der B19 auf Höhe des Kreisverkehrs zur Autobahnauffahrt A4 Richtung Frankfurt am Main. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (Bezugsnummer 0101373/2024) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

