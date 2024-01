Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240126 - 0091 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Streithahn eskaliert - Kollision mit Straßenbahn

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (26.01.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 36-jährigen Mitarbeiter einer Diskothek, welcher sodann in einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn endete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der Tatverdächtige mit einer Glasflasche gegen 04:15 Uhr nach dem Angestellten. Daraufhin packten der Geschädigte und ein weiterer Mitarbeiter der Diskothek den Tatverdächtigen und schoben diesen vor die Tür.

Erzürnt darüber riss der Aggressor sich los und flüchtete in sein Auto, welches in der Taunusstraße geparkt gewesen war. Ein Passant folgte dem Unruhestifter, der bedrohend einen Schraubendreher aus seinem Auto hervorzog und den Zeugen mit diesem verscheuchte. Der Tatverdächtige fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Mitarbeiter des Nachtclubs zu. Diese wichen auf den Gehweg aus. Der Rasende fuhr entgegen der Fahrtrichtung, in die Elbestraße und kollidierte dort mit der Straßenbahn. Die Kollision schleuderte das Fahrzeug über den Gehweg gegen zwei Verkehrsschilder und einen Poller. Eines der Schilder bohrte sich in das Schaufenster des nahegelegenen Restaurants. Das andere Schild riss einen Beleuchtungskasten von der Wand.

Die Beamten nahmen den Mann vor Ort fest. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille. Darüber hinaus besaß er nicht die notwendige Fahrerlaubnis und führte einen gefälschten Führerschein mit sich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Wüstling. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell